Куклачёва увезли на скорой с концерта с жалобами на сердце

Народному артисту РСФСР Юрию Куклачёву стало плохо на собственном юбилейном концерте, артиста увезли на скорой с жалобами на сердце.

«Юрий Дмитриевич просто переусердствовал и выдал всё, что хотел, выдал все свои эмоции и почувствовал себя плохо. В конце первого отделения ему была оказана медицинская помощь, сейчас он в больнице», — цитирует РИА Новости сына артиста.

По его словам, он увидел, что отцу стало плохо, и вызвал скорую помощь. Программу второго отделения перепланировали за 15 минут антракта.

С Куклачёвым в больницу поехала его супруга.

12 апреля артисту исполнилось 75 лет.

В эту же дату состоялась премьера масштабного шоу «Самый добрый клоун».