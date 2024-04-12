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Куклачёва увезли на скорой с концерта с жалобами на сердце

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Народному артисту РСФСР Юрию Куклачёву стало плохо на собственном юбилейном концерте, артиста увезли на скорой с жалобами на сердце.
Куклачёва увезли на скорой с концерта с жалобами на сердце
  • РИА Новости

«Юрий Дмитриевич просто переусердствовал и выдал всё, что хотел, выдал все свои эмоции и почувствовал себя плохо. В конце первого отделения ему была оказана медицинская помощь, сейчас он в больнице», — цитирует РИА Новости сына артиста.

По его словам, он увидел, что отцу стало плохо, и вызвал скорую помощь. Программу второго отделения перепланировали за 15 минут антракта.

С Куклачёвым в больницу поехала его супруга.

12 апреля артисту исполнилось 75 лет.

В эту же дату состоялась премьера масштабного шоу «Самый добрый клоун».

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