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В Афинах оправдали журналиста, написавшего книгу о схождении Благодатного огня

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Суд в Афинах оправдал журналиста из Греции, который в своей книге раскрыл подробности тайного ритуала схождения Благодатного огня.
В Афинах оправдали журналиста, написавшего книгу о схождении Благодатного огня
  • AP
  • © Ohad Zwigenberg

Речь идёт о журналисте Димитрисе Аликакосе. В 2018 году он посетил Иерусалим и взял интервью у священников, ответственных за ритуал в храме Гроба Господня. В частности, журналист общался с  архиепископом Исидором, который сообщил, что огонь зажигают с помощью зажигалки, напоминает Greek City Times. Это интервью позднее вошло в книгу Аликакоса «Искупление. Дело о Благодатном огне».

После этого Иерусалимский патриархат подал судебный иск в адрес журналиста, обвинив в клевете.

Сам журналист отмечал, что именно религиозность отца подтолкнула его к исследованию ритуала. Иерусалимский патриархат же посчитал, что Аликакос «опубликовал вымышленные истории», придуманные, чтобы «опозорить верующих и получить финансовую выгоду от продажи книги», отмечает Sight Magazine.

4 мая в Иерусалиме сошёл Благодатный огонь в храме Гроба Господня.

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