На выставке «Россия» в Москве побывал 12-миллионный гость
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«Мы испытываем сильные эмоции от такого сюрприза — мы даже не думали о таком», —сказала гостья.
Генеральный директор выставки Наталья Виртуозова поблагодарила партнёров из Тульской области за подарок, вручённый этой семье.
В программе поездки — экскурсия по Тульскому кремлю, Казанской набережной и Музейному кварталу.
Также Ксения вместе с семьёй посетит Тульский государственный музей оружия и творческий индустриальный кластер «Октава», ознакомится с интерактивной программой в Музее станка, а также примет участие в мастер-классе по изготовлению тульского пряника.
Завершится поездка прогулкой по музею-заповеднику Поленово.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил: «Хотите узнать Россию — начните с Тулы».
Он напомнил, что Тула традиционно ассоциируется с производствами и промыслами.
Ранее сообщалось, что более 5 тыс. человек стали участниками шествия под лозунгом «Май! Труд крут!» на международной выставке «Россия».