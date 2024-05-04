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На выставке «Россия» в Москве побывал 12-миллионный гость

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На выставке «Россия» побывал 12-миллионный гость, им стала жительница Ивановской области Ксения Юшкова, она прибыла на форум с мужем Павлом и сыновьями Павлом и Дмитрием. Семья получила в подарок сертификат на путешествие «Открой Тульскую область» по знаковым местам региона.
На выставке «Россия» в Москве побывал 12-миллионный гость
  • © Фотохост-агентство РИА Новости

«Мы испытываем сильные эмоции от такого сюрприза — мы даже не думали о таком», —сказала гостья.

Генеральный директор выставки Наталья Виртуозова поблагодарила партнёров из Тульской области за подарок, вручённый этой семье.

В программе поездки — экскурсия по Тульскому кремлю, Казанской набережной и Музейному кварталу.

Также Ксения вместе с семьёй посетит Тульский государственный музей оружия и творческий индустриальный кластер «Октава», ознакомится с интерактивной программой в Музее станка, а также примет участие в мастер-классе по изготовлению тульского пряника.

Завершится поездка прогулкой по музею-заповеднику Поленово.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил: «Хотите узнать Россию — начните с Тулы».

Он напомнил, что Тула традиционно ассоциируется с производствами и промыслами.

Ранее сообщалось, что более 5 тыс. человек стали участниками шествия под лозунгом «Май! Труд крут!» на международной выставке «Россия».

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