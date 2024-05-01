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Свыше пяти тысяч человек участвовали в первомайском шествии на выставке «Россия»

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Более 5 тыс. человек стали участниками шествия под лозунгом «Май! Труд крут!» на международной выставке «Россия».
Свыше пяти тысяч человек участвовали в первомайском шествии на выставке «Россия»
  • РИА Новости

Шествие организовали Российские студенческие отряды (РСО) вместе с Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь) и дирекцией выставки.

Гендиректор выставки Наталья Виртуозова отметила, что сегодняшнее шествие — это символ единения.

«К нам присоединяются все — и случайные прохожие, и гости, которые приехали увидеть выставку. И день сегодня невероятный, сказочный — тысячи улыбок, музыка, солнце, хорошее настроение у всех», — сказала она.

По ВДНХ прошли десять тематических колонн, в шествии приняли участие в том числе спортсмены и представители молодёжных движений.

Следующим на выставке станет шествие гармонистов, баянистов и аккордеонистов со всей страны, оно состоится 8 мая.

В День Победы, 9 мая, по территории ВДНХ пройдут духовой оркестр и молодёжь.

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