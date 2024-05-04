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«Здоровое Отечество» при поддержке выставки «Россия» организует спортпарад к 105-летию с момента его первого проведения

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Движение «Здоровое Отечество» при поддержке выставки «Россия» организует 25 мая на ВДНХ спортивный парад-шествие, приуроченный к 105-летию с момента его первого проведения.
«Здоровое Отечество» при поддержке выставки «Россия» организует спортпарад к 105-летию с момента его первого проведения
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

Об этом заявила руководитель движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская в рамках пресс-подхода после третьей тренировки проекта «Марафон зарядок» на выставке «Россия».

С идеей возродить спортивные парады ранее выступил глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв.

Первый такой парад прошёл в Москве в 1919 году.

«Парады — это красиво, статусно, и для нас очень важно в плане подъёма гордости за страну. Мы великая спортивная страна, и наше движение... чувствую ответственность за будущее российского спорта. Вместе с выставкой «Россия» мы проведём масштабное спортивное шествие 25 мая. Оно будет приурочено к 105-летию первого спортивного парада, который прошёл на Красной площади», — рассказала Екатерина Лещинская.

Ранее президент России Владимир Путин по итогам октябрьского заседания Совета по физкультуре и спорту дал поручение правительству подготовить предложения о проведении спортивных парадов на Красной площади.

«Предстоящий парад-шествие — это вдохновляющее мероприятие, которое мы проведём совместно с движением «Здоровое Отечество» и Министерством спорта Российской Федерации. Приглашаем — будет очень красиво и масштабно», — добавила заместитель генерального директора выставки «Россия» Анастасия Звягина.

В апреле более 1 тыс. человек приняли участие в цирковом шествии на выставке «Россия».

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