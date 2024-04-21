Более тысячи человек приняли участие в цирковом шествии на выставке «Россия»

На выставке-форуме «Россия» состоялось шествие «Искусство цирка», приуроченное к Международному дню цирка.

В нём приняли участие более 200 акробатов, жонглёров, мимов, клоунов, гимнастов и других артистов. Кроме того, к нему присоединились детские цирковые студии и профильные училища — среди участников шествия были дети от семи лет.

«12 апреля на выставке «Россия» стартовал новый этап — благодаря президенту работа продлена до 8 июля. Новый этап будет посвящён будущему России, её перспективам и пути развития. Обновляется и наша культурно-образовательная программа. Теперь на выставке будет больше мероприятий, которые можно не просто посмотреть, но и поучаствовать — это яркие флешмобы, масштабные шествия», — рассказала заместитель генерального директора выставки «Россия» Анастасия Звягина.

Ранее на международной выставке-форуме «Россия» презентовали фестиваль «Мир гитары».