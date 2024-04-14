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На выставке «Россия» презентовали фестиваль «Мир гитары»

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На международной выставке-форуме «Россия» презентовали фестиваль «Мир гитары».
На выставке «Россия» презентовали фестиваль «Мир гитары»
  • РИА Новости

«Мир гитары», «Гитарный триумф» — уникальное явление в культурной жизни России и музыкальный бренд Калужской области. Начиная с 1998 года в последнюю неделю мая в Калугу со всего мира съезжаются музыканты всех стилей и направлений, включая настоящих звёзд.

За время проведения фестиваль принял музыкантов из 45 стран мира.

На презентации фестиваля прозвучали композиции настоящих мастеров: коллектива Jazz Guitar Band под руководством народного артиста России Алексея Кузнецова, а также самого титулованного гитариста XXІ века, лидера группы RMProject Романа Мирошниченко.

«Гитара в России — это душа. Сегодня мы увидим, услышим её лучшее проявление», — отметила генеральный директор выставки Наталья Виртуозова.

Ранее на выставке «Россия» представили фильм «Чистая Арктика: на краю Земли».

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