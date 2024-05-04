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«Реал Сосьедад» с Захаряном обыграл «Лас-Пальмас» в чемпионате Испании

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«Реал Сосьедад» победил «Лас-Пальмас» в матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу.
«Реал Сосьедад» с Захаряном обыграл «Лас-Пальмас» в чемпионате Испании
  • globallookpress.com
  • © DAISUKE Nakashima/AFLO

Встреча, проходившая в Сан-Себастьяне, завершилась со счётом 2:0.

На 33-й минуте гол в свои ворота забил Алекс Суарес из «Лас-Пальмас». На 45-й минуте Шеральдо Беккер удвоил счёт.

Россиянин Арсен Захарян вышел на замену на 71-й минуте и не отличился результативными действиями.

«Реал Сосьедад» набрал 54 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Примеры.

Ранее Марцел Личка высказал мнение, что Захарян провёл удачный сезон за «Реал Сосьедад».

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