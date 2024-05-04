«Реал Сосьедад» с Захаряном обыграл «Лас-Пальмас» в чемпионате Испании
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- © DAISUKE Nakashima/AFLO
Встреча, проходившая в Сан-Себастьяне, завершилась со счётом 2:0.
На 33-й минуте гол в свои ворота забил Алекс Суарес из «Лас-Пальмас». На 45-й минуте Шеральдо Беккер удвоил счёт.
Россиянин Арсен Захарян вышел на замену на 71-й минуте и не отличился результативными действиями.
«Реал Сосьедад» набрал 54 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Примеры.
Ранее Марцел Личка высказал мнение, что Захарян провёл удачный сезон за «Реал Сосьедад».