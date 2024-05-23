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Лавров провёл встречу с главой МИД Сирии Микдадом

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Глава МИД России Сергей Лавров провёл в Москве встречу с министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирии Фейсалом Микдадом.
Лавров провёл встречу с главой МИД Сирии Микдадом
  • globallookpress.com

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Главы МИД обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

«Подробно обсуждена складывающаяся ситуация в Сирии и вокруг неё, в том числе в свете продолжающейся вооружённой эскалации в зоне палестино-израильского конфликта», — отметили в МИД России.

Также министры рассмотрели практические аспекты дальнейшего двустороннего взаимодействия.

Ранее в Госдепе заявили, что администрация США не желает заниматься налаживанием отношений с лидером Сирии Башаром Асадом.

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