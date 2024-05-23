Лавров провёл встречу с главой МИД Сирии Микдадом
- globallookpress.com
Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Главы МИД обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.
«Подробно обсуждена складывающаяся ситуация в Сирии и вокруг неё, в том числе в свете продолжающейся вооружённой эскалации в зоне палестино-израильского конфликта», — отметили в МИД России.
Также министры рассмотрели практические аспекты дальнейшего двустороннего взаимодействия.
Ранее в Госдепе заявили, что администрация США не желает заниматься налаживанием отношений с лидером Сирии Башаром Асадом.