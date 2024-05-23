Небензя: ФРГ следует упоминать «геноцид» только в контексте своих преступлений

Германия имеет право использовать термин «геноцид» только в случаях, когда речь идёт о преступлениях Берлина.

Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя во время выступления после голосования Генассамблеи организации по проекту резолюции о «геноциде в Сребренице», пишет ТАСС.

Небензя назвал принятие резолюции циничным и лицемерным решением. Наиболее удивительным постпреду кажется, что основным инициатором резолюции выступила Германия, которая «разожгла» две мировые войны и уничтожала в концлагерях миллионы людей.

«У Германии нет никакого морального права даже упоминать термин «геноцид» по отношению к чему-либо, кроме своих чудовищных преступлений», — подчеркнул Небензя.

Также Небензя сказал, что Россия видит в принятой резолюции Генассамблеи ООН о «геноциде в Сребренице» угрозу миру.