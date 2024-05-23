Небензя: ФРГ следует упоминать «геноцид» только в контексте своих преступлений
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Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя во время выступления после голосования Генассамблеи организации по проекту резолюции о «геноциде в Сребренице», пишет ТАСС.
Небензя назвал принятие резолюции циничным и лицемерным решением. Наиболее удивительным постпреду кажется, что основным инициатором резолюции выступила Германия, которая «разожгла» две мировые войны и уничтожала в концлагерях миллионы людей.
«У Германии нет никакого морального права даже упоминать термин «геноцид» по отношению к чему-либо, кроме своих чудовищных преступлений», — подчеркнул Небензя.
Также Небензя сказал, что Россия видит в принятой резолюции Генассамблеи ООН о «геноциде в Сребренице» угрозу миру.