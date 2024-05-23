RT в Telegram
Подпишись

Пушков: США на Украине рискуют больше, чем во время войны во Вьетнаме

Короткая ссылка
Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков выразил мнение, что, ввязываясь в украинский конфликт, Соединённые Штаты рискуют гораздо больше, чем во время войны во Вьетнаме.
Пушков: США на Украине рискуют больше, чем во время войны во Вьетнаме
  • globallookpress.com
  • © Bulkin Sergey/news.ru

Как он написал в своём Telegram, в прошлом Соединённые Штаты уже ввязывались в военные конфликты, которые начинались для Вашингтона с отправки оружия, после переходили в отправку военных советников, а заканчивались направлением регулярных войск.

«Разница же в том, что на сей раз западные адепты «победы любой ценой» рискуют неизмеримо больше, чем те, кто принял роковое решение направить сначала инструкторов, потом спецназ, а потом и регулярные войска во Вьетнам», — предупредил он.

Пушков отметил, что военные советники США мало что поменяют в украинском конфликте, но это может стать шагом, предшествующим отправке воинских контингентов. 

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что всё большее погружение Соединённых Штатов в украинский конфликт получит решительный отпор и обернётся фиаско.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить