Пушков: США на Украине рискуют больше, чем во время войны во Вьетнаме

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков выразил мнение, что, ввязываясь в украинский конфликт, Соединённые Штаты рискуют гораздо больше, чем во время войны во Вьетнаме.

Как он написал в своём Telegram, в прошлом Соединённые Штаты уже ввязывались в военные конфликты, которые начинались для Вашингтона с отправки оружия, после переходили в отправку военных советников, а заканчивались направлением регулярных войск.

«Разница же в том, что на сей раз западные адепты «победы любой ценой» рискуют неизмеримо больше, чем те, кто принял роковое решение направить сначала инструкторов, потом спецназ, а потом и регулярные войска во Вьетнам», — предупредил он.

Пушков отметил, что военные советники США мало что поменяют в украинском конфликте, но это может стать шагом, предшествующим отправке воинских контингентов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что всё большее погружение Соединённых Штатов в украинский конфликт получит решительный отпор и обернётся фиаско.