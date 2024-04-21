Захарова: погружение США в конфликт на Украине получит отпор и обернётся фиаско

Всё большее погружение Соединённых Штатов Америки в украинский конфликт получит решительный отпор и обернётся фиаско, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Её комментарий относительно выделения конгрессом США финансовой помощи Украине опубликован на сайте ведомства.

По словам Захаровой, действия Вашингтона как фактической стороны конфликта получат решительный отпор, а всё более глубокое погружение США в гибридную войну против России обернётся таким же «унизительным фиаско» Соединённых Штатов, как в своё время во Вьетнаме и Афганистане.

Цели и задачи спецоперации будут полностью достигнуты, подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что голосование по законопроектам о помощи союзникам, в том числе Украине, а также по конфискации российских активов пройдёт в сенате США во вторник, 23 апреля.

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что США решением о помощи Украине окончательно похоронили её экономику.