Захарова: погружение США в конфликт на Украине получит отпор и обернётся фиаско
- РИА Новости
Её комментарий относительно выделения конгрессом США финансовой помощи Украине опубликован на сайте ведомства.
По словам Захаровой, действия Вашингтона как фактической стороны конфликта получат решительный отпор, а всё более глубокое погружение США в гибридную войну против России обернётся таким же «унизительным фиаско» Соединённых Штатов, как в своё время во Вьетнаме и Афганистане.
Цели и задачи спецоперации будут полностью достигнуты, подчеркнула она.
Ранее сообщалось, что голосование по законопроектам о помощи союзникам, в том числе Украине, а также по конфискации российских активов пройдёт в сенате США во вторник, 23 апреля.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что США решением о помощи Украине окончательно похоронили её экономику.