RT в Telegram
Подпишись

Захарова: погружение США в конфликт на Украине получит отпор и обернётся фиаско

Короткая ссылка
Всё большее погружение Соединённых Штатов Америки в украинский конфликт получит решительный отпор и обернётся фиаско, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова: погружение США в конфликт на Украине получит отпор и обернётся фиаско
  • РИА Новости

Её комментарий относительно выделения конгрессом США финансовой помощи Украине опубликован на сайте ведомства.

По словам Захаровой, действия Вашингтона как фактической стороны конфликта получат решительный отпор, а всё более глубокое погружение США в гибридную войну против России обернётся таким же «унизительным фиаско» Соединённых Штатов, как в своё время во Вьетнаме и Афганистане.

Цели и задачи спецоперации будут полностью достигнуты, подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что голосование по законопроектам о помощи союзникам, в том числе Украине, а также по конфискации российских активов пройдёт в сенате США во вторник, 23 апреля.

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что США решением о помощи Украине окончательно похоронили её экономику.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить