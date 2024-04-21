Володин: США решением о помощи Украине окончательно похоронили её экономику

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин прокомментировал решение Соединённых Штатов выделить дополнительную помощь Украине.

По его словам, сам президент США Джо Байден не скрывает, что выделенные средства получат прежде всего американские компании.

«Но главное другое: даже те деньги, которые дойдут до Киева, придётся возвращать», — написал он в Telegram, уточнив, что это «долговая кабала», из которой не выбраться.

Володин отметил, что своим решением Вашингтон заставляет Украину воевать до последнего украинца, окончательно «похоронив экономику» и лишив её будущего.

«Ситуацию на поле боя это не изменит. Преступный киевский режим потерпит поражение», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что голосование по законопроектам о помощи союзникам, в том числе Украине, а также по конфискации российских активов пройдёт в сенате США во вторник, 23 апреля.

Американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что выделение Киеву почти $61 млрд не спасёт Украину от краха.