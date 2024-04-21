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Володин: США решением о помощи Украине окончательно похоронили её экономику

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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин прокомментировал решение Соединённых Штатов выделить дополнительную помощь Украине.
Володин: США решением о помощи Украине окончательно похоронили её экономику
  • РИА Новости

По его словам, сам президент США Джо Байден не скрывает, что выделенные средства получат прежде всего американские компании.

«Но главное другое: даже те деньги, которые дойдут до Киева, придётся возвращать», — написал он в Telegram, уточнив, что это «долговая кабала», из которой не выбраться.

Володин отметил, что своим решением Вашингтон заставляет Украину воевать до последнего украинца, окончательно «похоронив экономику» и лишив её будущего.

«Ситуацию на поле боя это не изменит. Преступный киевский режим потерпит поражение», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что голосование по законопроектам о помощи союзникам, в том числе Украине, а также по конфискации российских активов пройдёт в сенате США во вторник, 23 апреля.

Американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что выделение Киеву почти $61 млрд не спасёт Украину от краха.

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