Володин: США решением о помощи Украине окончательно похоронили её экономику
- РИА Новости
По его словам, сам президент США Джо Байден не скрывает, что выделенные средства получат прежде всего американские компании.
«Но главное другое: даже те деньги, которые дойдут до Киева, придётся возвращать», — написал он в Telegram, уточнив, что это «долговая кабала», из которой не выбраться.
Володин отметил, что своим решением Вашингтон заставляет Украину воевать до последнего украинца, окончательно «похоронив экономику» и лишив её будущего.
«Ситуацию на поле боя это не изменит. Преступный киевский режим потерпит поражение», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что голосование по законопроектам о помощи союзникам, в том числе Украине, а также по конфискации российских активов пройдёт в сенате США во вторник, 23 апреля.
Американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что выделение Киеву почти $61 млрд не спасёт Украину от краха.