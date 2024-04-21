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Сенат США 23 апреля проголосует по законопроекту о помощи Украине

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Голосование по законопроектам о помощи союзникам, в том числе Украине, а также по конфискации российских активов пройдёт в сенате США во вторник, 23 апреля.

С заявлением об этом выступил лидер демократического большинства в верхней палате конгресса США Чак Шумер.

«Сенат готов сделать необходимый шаг в отношении дополнительного финансирования на национальную безопасность… и един в соглашении закончить эту работу с первым голосованием во вторник», — написал он на своей странице в социальной сети X.

Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что выделение Киеву почти $61 млрд не спасёт Украину от краха.

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