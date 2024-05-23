Военкор RT показал работу экипажа РСЗО «Град» на Купянском направлении

Военный корреспондент RT Александр Яремчук показал работу экипажа РСЗО «Град» на Купянском направлении.

Отмечается, что реактивный дивизион 1-й танковой армии поддерживает наступающие силы ВС России. Его действия корректируют в пункте управления огнём.

«Бывает, что за день и до четырёх пакетов отстреливаем. Это конкретно только у нас», — рассказал командир одного из расчётов военкору.

От момента получения задачи до возвращения на позиции проходит всего 8—10 минут.

Ранее военкор RT показал, как расчёт ЗРК «Бук-М2» охраняет небо над Артёмовском.