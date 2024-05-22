Военкор RT показал, как расчёт ЗРК «Бук-М2» охраняет небо над Артёмовском

Расчёт ЗРК «Бук-М2» 52-го отдельного зенитного ракетного дивизиона охраняет небо над Артёмовском, противник ведёт за машинами ПВО настоящую охоту. Зона обнаружения цели у «Бука» — 120 градусов, дальность — 100 км. Бойцы круглосуточно ведут дежурство.

После отработки расчёту необходимо сменить позицию, тщательно замаскироваться, так как противник будет пытаться вычислить машину, отметил командир дивизиона с позывным Кривич.

Он добавил, что постоянно идёт вперёд и развитие беспилотных средств уничтожения.

«Стали комбинировать двигатели бензиновые, внутреннего сгорания с переходом на аккумуляторы. Соответственно, дальность, скорость, высота, длительность их нахождения в полёте увеличиваются. Если раньше это было два часа, то теперь до шести часов», — сказал военный.

Бойцы также рассказали военкору RT Владу Андрице, как недавно сбили (00:34) БПЛА самолётного типа Jupiter H-3 на высоте более 4 км на направлении Артёмовск — Попасная.