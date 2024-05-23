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В Крыму участники массовой драки получили административный арест

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Центральный райсуд Симферополя назначил административный арест пятерым участникам массовой драки.
В Крыму участники массовой драки получили административный арест
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«За нарушение общественного порядка пятеро правонарушителей привлечены... к административной ответственности в виде административного ареста», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что они были арестованы на срок от 8 до 13 суток, наибольший срок получил организатор беспорядков — 13 суток.

Ранее советник главы Республики Крым Олег Крючков сообщил, что в Симферополе произошла массовая драка.

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