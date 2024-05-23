В Крыму участники массовой драки получили административный арест

Центральный райсуд Симферополя назначил административный арест пятерым участникам массовой драки.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«За нарушение общественного порядка пятеро правонарушителей привлечены... к административной ответственности в виде административного ареста», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что они были арестованы на срок от 8 до 13 суток, наибольший срок получил организатор беспорядков — 13 суток.

Ранее советник главы Республики Крым Олег Крючков сообщил, что в Симферополе произошла массовая драка.