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МИД Турции: США не смогут сопротивляться признанию Палестины

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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан считает, что США не смогут сопротивляться давлению в ООН со стороны государств, выступающих за признание палестинской государственности.
МИД Турции: США не смогут сопротивляться признанию Палестины
  • AP
  • © Vadim Ghirda

Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил в ходе пресс-конференции после встречи с коллегой из Венесуэлы Иваном Хиль Пинто и заседания Совместной турецко-венесуэльской комиссии по сотрудничеству.

«143 страны поддерживают признание Палестины… На США будет оказано давление, и они не смогут ему сопротивляться», — передаёт ТАСС слова Фидана.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия, являющаяся правопреемницей Советского Союза, сохраняет позицию по палестинской государственности.

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