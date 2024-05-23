Песков: Россия сохраняет позицию СССР по Палестине
- РИА Новости
Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил корреспонденту RT Мохаммаду Кассабу.
«Ещё Советский Союз признал Палестину в качестве независимого государства. Россия, как правопреемница Советского Союза, сохраняет эту позицию», — сказал официальный представитель Кремля, комментируя решение трёх европейских стран признать Палестину.
Ранее Россия призывала власти Израиля прекратить боевые действия в секторе Газа и вернуться к переговорам.