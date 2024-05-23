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ВВС Израиля атаковали объекты «Хезболлы»

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В ответ на запуск двух БПЛА израильские истребители нанесли удары по объектам «Хезболлы».
ВВС Израиля атаковали объекты «Хезболлы»
  • Gettyimages.ru
  • © Giovanni Colla/Stocktrek Images

Об этом заявили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Отмечается, что один из БПЛА, запущенных с ливанских территорий, был перехвачен. Второй аппарат упал на севере Израиля. Никто при атаке беспилотников не пострадал.

По информации ЦАХАЛ, истребители нанесли удары по военным объектам в районах Айта-эш-Шаб и Раб-эль-Талатин, а также по военному строению и двум наблюдательным пунктам в районе Одайсе.

Ранее истребители ВВС Израиля нанесли удары по наблюдательному пункту «Хезболлы» в районе Чихине на юге Ливана.

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