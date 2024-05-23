Укрэнерго: на всей Украине вводят почасовые отключения электричества
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«Завтра, 24 мая, графики почасовых отключений будут действовать для промышленных и бытовых потребителей на всей территории Украины с 00:00 до 24:00», — говорится в заявлении компании в Telegram.
Уточняется, что энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, ограничиваться не будет.
Ранее газета The New York Times отмечала, что уничтожение энергетической инфраструктуры Украины ударит по украинской военной промышленности.