Укрэнерго: на всей Украине вводят почасовые отключения электричества

В Укрэнерго заявили, что с 24 мая на всей Украине вводят почасовые отключения электричества.

«Завтра, 24 мая, графики почасовых отключений будут действовать для промышленных и бытовых потребителей на всей территории Украины с 00:00 до 24:00», — говорится в заявлении компании в Telegram.

Уточняется, что энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, ограничиваться не будет.

Ранее газета The New York Times отмечала, что уничтожение энергетической инфраструктуры Украины ударит по украинской военной промышленности.