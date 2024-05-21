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NYT: удары по объектам энергетики Украины навредят её военной промышленности

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Уничтожение энергетической инфраструктуры Украины ударит по украинской военной промышленности, Киев опасается этого сценария, пишет The New York Times.
NYT: удары по объектам энергетики Украины навредят её военной промышленности
  • AFP
  • © Genya SAVILOV

«Усиливающиеся атаки со стороны России вызывают опасения, что отключение электроэнергии не только повлияет на потребителей, но и нанесёт ущерб оборонной промышленности Украины в тот момент, когда она будет больше всего нужна», — говорится в материале.

На фоне ударов по объектам энергетики украинское правительство распорядилось ввести веерные отключения по всей стране — эта проблема стала для Киева ещё одной линией фронта, отмечает глава ДТЭК Максим Тимченко.

Экс-министр ЖКХ Украины, депутат Рады от «Батькивщины» Алексей Кучеренко утверждает, что в результате ударов страна «потеряла 8 тыс. мегаватт электроэнергии».

В Укрэнерго предупредили украинцев об отключениях света с 20 мая.

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