NYT: удары по объектам энергетики Украины навредят её военной промышленности
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«Усиливающиеся атаки со стороны России вызывают опасения, что отключение электроэнергии не только повлияет на потребителей, но и нанесёт ущерб оборонной промышленности Украины в тот момент, когда она будет больше всего нужна», — говорится в материале.
На фоне ударов по объектам энергетики украинское правительство распорядилось ввести веерные отключения по всей стране — эта проблема стала для Киева ещё одной линией фронта, отмечает глава ДТЭК Максим Тимченко.
Экс-министр ЖКХ Украины, депутат Рады от «Батькивщины» Алексей Кучеренко утверждает, что в результате ударов страна «потеряла 8 тыс. мегаватт электроэнергии».
В Укрэнерго предупредили украинцев об отключениях света с 20 мая.