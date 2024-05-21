NYT: удары по объектам энергетики Украины навредят её военной промышленности

Уничтожение энергетической инфраструктуры Украины ударит по украинской военной промышленности, Киев опасается этого сценария, пишет The New York Times.

«Усиливающиеся атаки со стороны России вызывают опасения, что отключение электроэнергии не только повлияет на потребителей, но и нанесёт ущерб оборонной промышленности Украины в тот момент, когда она будет больше всего нужна», — говорится в материале.

На фоне ударов по объектам энергетики украинское правительство распорядилось ввести веерные отключения по всей стране — эта проблема стала для Киева ещё одной линией фронта, отмечает глава ДТЭК Максим Тимченко.

Экс-министр ЖКХ Украины, депутат Рады от «Батькивщины» Алексей Кучеренко утверждает, что в результате ударов страна «потеряла 8 тыс. мегаватт электроэнергии».

В Укрэнерго предупредили украинцев об отключениях света с 20 мая.