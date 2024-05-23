В Петербурге арестовали мужчину за попытку поджога аэропорта в Карелии
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Об этом рассказала руководитель объединённой пресс-службы петербургских судов Дарья Лебедева.
«Сегодня отправили под стражу Владимира Кокловского, которого подозревают в покушении на диверсию... с посягательством на уничтожение военной авиационной техники (п. «в» ч. 2 ст. 281 УК России)», — написала она в своём Telegram.
Вместе с этим уточняется, что он был арестован до 21 июля.
Как указывает Лебедева, Кокловского задержали около аэродрома, где он вечером 21 мая гулял и фотографировал местность. С собой у мужчины были болторез, канистра бензина и охотничьи спички.
Выяснилось, что по заданию неустановленного лица, с которым поддерживал связь по телефону, он должен был за деньги совершать поджоги объектов инфраструктуры.
Ранее Военный суд в Москве приговорил бармена Владимира Малину к 25 годам колонии по делу о диверсии на железной дороге и о госизмене.