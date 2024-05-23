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В Петербурге арестовали мужчину за попытку поджога аэропорта в Карелии

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Суд в Санкт-Петербурге отправил под арест мужчину в рамках дела о покушении на диверсию на военном аэродроме Бесовец в Петрозаводске.
В Петербурге арестовали мужчину за попытку поджога аэропорта в Карелии
  • Gettyimages.ru
  • © Tetra Images

Об этом рассказала руководитель объединённой пресс-службы петербургских судов Дарья Лебедева.

«Сегодня отправили под стражу Владимира Кокловского, которого подозревают в покушении на диверсию... с посягательством на уничтожение военной авиационной техники (п. «в» ч. 2 ст. 281 УК России)», — написала она в своём Telegram.

Вместе с этим уточняется, что он был арестован до 21 июля.

Как указывает Лебедева, Кокловского задержали около аэродрома, где он вечером 21 мая гулял и фотографировал местность. С собой у мужчины были болторез, канистра бензина и охотничьи спички. 

Выяснилось, что по заданию неустановленного лица, с которым поддерживал связь по телефону, он должен был за деньги совершать поджоги объектов инфраструктуры.

Ранее Военный суд в Москве приговорил бармена Владимира Малину к 25 годам колонии по делу о диверсии на железной дороге и о госизмене.

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