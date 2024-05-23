Бармен Малина приговорён судом Москвы к 25 годам за госизмену и диверсии на ж/д
- РИА Новости
«По совокупности преступлений путём частичного сложения окончательно назначить наказание в виде 25 лет лишения свободы», — огласил решение судья второго Западного окружного военного суда Тимур Жидков.
Как сообщает РИА Новости, в ходе прений сторон прокурор просил 28 лет колонии.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что мужчина, планировавший совершить теракт на железной дороге в Кировском районе Крыма, подорвался на своём же взрывном устройстве.