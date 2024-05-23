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Бармен Малина приговорён судом Москвы к 25 годам за госизмену и диверсии на ж/д

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Военный суд в Москве приговорил бармена Владимира Малину к 25 годам колонии по делу о диверсии на железной дороге и о госизмене.
Бармен Малина приговорён судом Москвы к 25 годам за госизмену и диверсии на ж/д
  • РИА Новости

«По совокупности преступлений путём частичного сложения окончательно назначить наказание в виде 25 лет лишения свободы», — огласил решение судья второго Западного окружного военного суда Тимур Жидков.

Как сообщает РИА Новости, в ходе прений сторон прокурор просил 28 лет колонии.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что мужчина, планировавший совершить теракт на железной дороге в Кировском районе Крыма, подорвался на своём же взрывном устройстве.

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