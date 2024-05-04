Хоккеист сборной США побил рекорд результативности Кучерова на юниорском ЧМ
- AP
- © George Walker IV
На проходящем в Финляндии турнире американец набрал 22 очка в шести матчах.
Предыдущий рекорд принадлежал россиянину Никите Кучерову. На ЮЧМ-2011 в Дрездене он набрал 21 очко в семи матчах. На том соревновании сборная России завоевала бронзовые медали.
На турнире в Финляндии сборная США вышла в финал. В решающем матче американцы сыграют с победителем полуфинала Канада — Швеция.
Ранее сообщалось, что Кучеров установил рекорд среди россиян в НХЛ по очкам за сезон.