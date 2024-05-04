В вузе Чада заявили, что готовы начать преподавание русского языка для студентов

Университет Нджамены в Чаде выразил готовность начать обучать студентов русскому языку.

Об этом сказал ректор университета Махамат Салех Дауса Хаггар, пишет Alwihda.

Хаггар отметил, что вуз успешно развивает сотрудничество с российскими учебными заведениями. Ректор подчеркнул заинтересованность в реализации программ подготовки студентов Чада, предложенных коллегами из России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о намерении российской стороны продолжать оказывать гуманитарную поддержку Республике Чад.