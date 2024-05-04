RT в Telegram
Подпишись

В вузе Чада заявили, что готовы начать преподавание русского языка для студентов

Короткая ссылка
Университет Нджамены в Чаде выразил готовность начать обучать студентов русскому языку.
В вузе Чада заявили, что готовы начать преподавание русского языка для студентов
  • Gettyimages.ru

Об этом сказал ректор университета Махамат Салех Дауса Хаггар, пишет Alwihda.

Хаггар отметил, что вуз успешно развивает сотрудничество с российскими учебными заведениями. Ректор подчеркнул заинтересованность в реализации программ подготовки студентов Чада, предложенных коллегами из России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о намерении российской стороны продолжать оказывать гуманитарную поддержку Республике Чад.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить