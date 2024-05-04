В вузе Чада заявили, что готовы начать преподавание русского языка для студентов
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Об этом сказал ректор университета Махамат Салех Дауса Хаггар, пишет Alwihda.
Хаггар отметил, что вуз успешно развивает сотрудничество с российскими учебными заведениями. Ректор подчеркнул заинтересованность в реализации программ подготовки студентов Чада, предложенных коллегами из России.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о намерении российской стороны продолжать оказывать гуманитарную поддержку Республике Чад.