Путин: Россия продолжит оказывать гуманитарную поддержку Республике Чад

Президент России Владимир Путин заявил о намерении российской стороны продолжать оказывать гуманитарную поддержку Республике Чад.

Как сообщает ТАСС, об этом он сказал во время встречи с президентом переходного периода Республики Чад Махаматом Идрисом Деби Итно. Как отметил Путин, российская сторона внимательно мониторит ситуацию в африканской стране.

Он также добавил, что Москва с большой тревогой следила за тем, что происходило с точки зрения борьбы с террористическими вылазками в стране. Он также выразил соболезнования в связи с гибелью отца президента Чада, который до своего смертельного ранения в борьбе с боевиками возглавлял страну.

Президент России заверил, что российская сторона «будет всячески содействовать» стабилизации ситуации в Чаде.

Ранее сообщалось, что в Москве проходят переговоры российского лидера Владимира Путина с президентом Чада Махаматом Идрисом Деби.