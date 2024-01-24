Путин: Россия продолжит оказывать гуманитарную поддержку Республике Чад
Как сообщает ТАСС, об этом он сказал во время встречи с президентом переходного периода Республики Чад Махаматом Идрисом Деби Итно. Как отметил Путин, российская сторона внимательно мониторит ситуацию в африканской стране.
Он также добавил, что Москва с большой тревогой следила за тем, что происходило с точки зрения борьбы с террористическими вылазками в стране. Он также выразил соболезнования в связи с гибелью отца президента Чада, который до своего смертельного ранения в борьбе с боевиками возглавлял страну.
Президент России заверил, что российская сторона «будет всячески содействовать» стабилизации ситуации в Чаде.
Ранее сообщалось, что в Москве проходят переговоры российского лидера Владимира Путина с президентом Чада Махаматом Идрисом Деби.