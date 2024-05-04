World Aquatics назначила комиссию из пяти человек для рассмотрения дела китайских пловцов

Международная федерация плавания (World Aquatics) назначила комиссию из пяти человек для рассмотрения допингового дела 23 китайских пловцов.

Об этом сообщил журналист Мэтт Лоутон.

Отмечается, что будет проведён антидопинговый аудит.

В апреле было опубликовано расследование, в котором говорится, что у 23 китайских пловцов, которые приняли участие в Олимпиаде в Токио в 2021 году, в допинг-пробах обнаружили запрещённый триметазидин.

В издании отмечают, что антидопинговые чиновники неоднократно предоставляли WADA разведывательные данные, свидетельствующие о сокрытии допинга китайскими пловцами, но организация не обращала на них внимания.

Ранее сообщалось, что в USADA считают, что китайские пловцы умышленно нарушили правила WADA.