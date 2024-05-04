World Aquatics назначила комиссию из пяти человек для рассмотрения дела китайских пловцов
Об этом сообщил журналист Мэтт Лоутон.
Отмечается, что будет проведён антидопинговый аудит.
В апреле было опубликовано расследование, в котором говорится, что у 23 китайских пловцов, которые приняли участие в Олимпиаде в Токио в 2021 году, в допинг-пробах обнаружили запрещённый триметазидин.
В издании отмечают, что антидопинговые чиновники неоднократно предоставляли WADA разведывательные данные, свидетельствующие о сокрытии допинга китайскими пловцами, но организация не обращала на них внимания.
Ранее сообщалось, что в USADA считают, что китайские пловцы умышленно нарушили правила WADA.