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World Aquatics назначила комиссию из пяти человек для рассмотрения дела китайских пловцов

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Международная федерация плавания (World Aquatics) назначила комиссию из пяти человек для рассмотрения допингового дела 23 китайских пловцов.

Об этом сообщил журналист Мэтт Лоутон.

Отмечается, что будет проведён антидопинговый аудит.

В апреле было опубликовано расследование, в котором говорится, что у 23 китайских пловцов, которые приняли участие в Олимпиаде в Токио в 2021 году, в допинг-пробах обнаружили запрещённый триметазидин.

В издании отмечают, что антидопинговые чиновники неоднократно предоставляли WADA разведывательные данные, свидетельствующие о сокрытии допинга китайскими пловцами, но организация не обращала на них внимания.

Ранее сообщалось, что в USADA считают, что китайские пловцы умышленно нарушили правила WADA.

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