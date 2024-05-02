В USADA считают, что китайские пловцы умышленно нарушили правила WADA

Антидопинговое агентство США (USADA) раскритиковало Всемирное антидопинговое агентство (WADA) из-за дела китайских пловцов.

«Факты и разведданные подтверждают вывод о скоординированном умышленном применении допинга, согласно которому WADA должно было начать расследование источника этих положительных тестов», — передаёт заявление USADA The Guardian.

Там также отмечается, что неспособность обеспечить соблюдение собственных правил вызывает обеспокоенность.

«Те, кто ценит честную игру, остались совершенно не удовлетворены ответами WADA относительно сокрытия 23 положительных тестов», — говорится в сообщении.

В апреле было опубликовало расследование, в котором говорится, что у 23 китайских пловцов, которые приняли участие в Олимпиаде в Токио в 2021 году, в допинг-пробах обнаружили запрещённый триметазидин. При этом Валиеву дисквалифицировали на четыре года за применение этого же препарата. Она также лишилась всех титулов, завоёванных в сезоне-2021/22, в том числе командного олимпийского золота.

Ранее в WADA объяснили разницу между нарушениями китайских пловцов и делом Валиевой.