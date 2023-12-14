ИноТВ

Прямая линия Владимира Путина — трансляция

Материал представлен в переводе ИноТВ
Предлагаем вашему вниманию онлайн-трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным, в рамках которой президент России ответит на вопросы граждан. В этот раз мероприятие объединили с пресс-конференцией российского лидера.
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