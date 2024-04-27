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Писарев: с «Краснодаром‑2» расстались по обоюдному согласию

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Бывший главный тренер «Краснодара‑2» Николай Писарев высказался о причинах своего ухода с должности.
Писарев: с «Краснодаром‑2» расстались по обоюдному согласию
  • РИА Новости

«Расстались по обоюдному согласию с «Краснодаром‑2». Есть и семейные обстоятельства, и есть вещи, которые бы мне не хотелось объяснять. Но мы точно расстаёмся с клубом в очень хороших отношениях. На данном этапе клуб дал и может дать мне больше, нежели я ему», — цитирует Писарева «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что продолжает работать в штабе сборной России.

Напомним, что Писарев был дисквалифицирован КДК на четыре матча Второй лиги дивизиона А группы «Золото». Тренер получил красную карточку в матче «Уфа» — «Краснодар-2» (2:1) за оскорбление нецензурной бранью бригады арбитров.

Российский специалист был назначен главным тренером «Краснодара‑2» в августе 2023 года. 

Ранее голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о ситуации касательно бывшего главного тренера команды Владимира Ивича.

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