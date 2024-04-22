Сафонов: игроки «Краснодара» были с Ивичем одной семьёй

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о ситуации касательно бывшего главного тренера команды Владимира Ивича.

«Следит ли он сейчас за игрой команды? Думаю, что да. Ему же всё равно интересно, как играет команда, с которой он прошёл интересный, большой путь. С ним мы были одной семьёй в течение года. Это логично даже по-человечески — переживать и интересоваться ребятами, с которыми он успел сблизиться», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

13 марта «Краснодар» объявил об увольнении сербского наставника, возглавлявшего команду с января 2023 года. Клуб уже назначил главным тренером Мурада Мусаева.

В декабре прошлого года Ивич помог «быкам» впервые в своей истории завершить первую часть сезона РПЛ на первом месте в таблице.

Ранее экс-советник Федуна назвал Ивича идеальным вариантом для «Спартака».