Экс-советник Федуна назвал Ивича идеальным вариантом для «Спартака»

Франко Камоцци, ранее исполнявший роль советника экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, назвал идеального кандидата на должность главного тренера десятикратных чемпионов России.

«Ивич — очень сильный тренер, он идеальный вариант для «Спартака», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

По словам эксперта, Ивич гарантированно будет работать на более высоком уровне, чем действующий главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.

Владимир Ивич известен по работе с греческим ПАОК, израильским «Маккаби» и английским «Уотфордом». В январе 2023 года возглавил «Краснодар», с которым набирал в среднем по 1,92 очка за матч.

В декабре прошлого года помог «быкам» впервые в своей истории завершить первую часть сезона РПЛ на первом месте в таблице. Но после не самого удачного начала весеннего отрезка был отправлен в отставку.

Ранее главный тренер «Химок» Андрей Талалаев признался, что его удивила отставка Ивича из «Краснодара».