Экс-советник Федуна назвал Ивича идеальным вариантом для «Спартака»
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«Ивич — очень сильный тренер, он идеальный вариант для «Спартака», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».
По словам эксперта, Ивич гарантированно будет работать на более высоком уровне, чем действующий главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.
Владимир Ивич известен по работе с греческим ПАОК, израильским «Маккаби» и английским «Уотфордом». В январе 2023 года возглавил «Краснодар», с которым набирал в среднем по 1,92 очка за матч.
В декабре прошлого года помог «быкам» впервые в своей истории завершить первую часть сезона РПЛ на первом месте в таблице. Но после не самого удачного начала весеннего отрезка был отправлен в отставку.
Ранее главный тренер «Химок» Андрей Талалаев признался, что его удивила отставка Ивича из «Краснодара».