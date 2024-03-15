Талалаев: отставка Ивича из «Краснодара» очень удивила

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев высказался об отставке сербского наставника «Краснодара» Владимира Ивича.

«Удивила ли отставка Ивича? Очень сильно. Я думаю, что какая-то есть внутренняя причина, помимо результатов. Связывались ли со мной из «Краснодара» до назначения Мусаева? Нет, я не вёл переговоры с представителями «Краснодара», — приводит слова Талалаева Metaratings.

13 марта «Краснодар» объявил об увольнении сербского тренера. Ивич возглавлял краснодарскую команду с 4 января 2023 года. На следующий день стало известно, что краснодарский клуб назначил главным тренером Мурада Мусаева.

Накануне краснодарская команда проиграла «Химкам» и вылетела из Кубка России (0:2). В Российской премьер-лиге «быки» идут на втором месте.

Ранее Сергей Семак высказался об увольнении Владимира Ивича.