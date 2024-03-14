Семак: Ивич провёл очень хорошую работу в «Краснодаре»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об увольнении наставника «Краснодара» Владимира Ивича.

«Краснодар» — хорошая команда, и хорошую работу провёл главный тренер. Но есть руководители, которые принимают решения. Я также на контракте, сегодня работаешь, завтра нет. Ивич сделал хорошую работу», — цитирует Семака «Чемпионат».

13 марта «Краснодар» объявил об увольнении сербского тренера. Ивич возглавлял краснодарскую команду с 4 января 2023 года. Его контракт был заключён на два года. «Быки» должны выплатить специалисту €1,5 млн за расторжение соглашения.

Накануне краснодарская команда проиграла «Химкам» и вылетела из Кубка России (0:2). В Российской премьер-лиге «быки» идут на втором месте.

Ранее спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал информацию об уходе Ивича со своего поста.