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Митрофанов: даже не рассматриваю возможность стать президентом РФС после Дюкова

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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что не планирует баллотироваться на пост президента организации.
Митрофанов: даже не рассматриваю возможность стать президентом РФС после Дюкова
  • РИА Новости

«Даже не рассматриваю такую возможность, хотя в жизни возможно всё. Поверьте, я ответственно отношусь к той работе, которую выполняю на своей должности. Считаю, что у меня есть много задач как у генерального секретаря РФС, для меня важна возможность работать над их реализацией», — цитирует Митрофанова Sport24.

Александр Дюков является главой РФС с февраля 2019 года. До этого он с 2008 по 2017 год занимал пост президента «Зенита», а с 2017-го возглавлял совет директоров клуба.

Ранее в РФС сообщили, что договорились о проведении сорвавшегося матча с Парагваем.

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