Митрофанов: даже не рассматриваю возможность стать президентом РФС после Дюкова
- РИА Новости
«Даже не рассматриваю такую возможность, хотя в жизни возможно всё. Поверьте, я ответственно отношусь к той работе, которую выполняю на своей должности. Считаю, что у меня есть много задач как у генерального секретаря РФС, для меня важна возможность работать над их реализацией», — цитирует Митрофанова Sport24.
Александр Дюков является главой РФС с февраля 2019 года. До этого он с 2008 по 2017 год занимал пост президента «Зенита», а с 2017-го возглавлял совет директоров клуба.
Ранее в РФС сообщили, что договорились о проведении сорвавшегося матча с Парагваем.