В Москве начался сезон фонтанов

Сезон фонтанов начался в Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

По словам мэра, запуску фонтанов предшествует большая подготовка — специалисты очищают чаши, проверяют исправность подсветки и инженерных систем, проводят монтаж и регулировку оборудования.

«Последняя проверка проходит уже после заполнения фонтанов водой», — сказал Собянин.

Он добавил, что фонтаны — значимая достопримечательность столицы.

Сезон фонтанов стартовал и в Санкт-Петербурге. Заработали уже 79 сооружений, в том числе фонтан в парке 300-летия Петербурга, у Российской национальной библиотеки и в Московском парке Победы, передаёт neva.today со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Ранее сообщалось, что более 230 фонтанов заработают 27 апреля в Подмосковье.