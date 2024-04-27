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В Москве начался сезон фонтанов

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Сезон фонтанов начался в Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
В Москве начался сезон фонтанов
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

По словам мэра, запуску фонтанов предшествует большая подготовка — специалисты очищают чаши, проверяют исправность подсветки и инженерных систем, проводят монтаж и регулировку оборудования.

«Последняя проверка проходит уже после заполнения фонтанов водой», — сказал Собянин.

Он добавил, что фонтаны — значимая достопримечательность столицы.

Сезон фонтанов стартовал и в Санкт-Петербурге. Заработали уже 79 сооружений, в том числе фонтан в парке 300-летия Петербурга, у Российской национальной библиотеки и в Московском парке Победы, передаёт neva.today со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Ранее сообщалось, что более 230 фонтанов заработают 27 апреля в Подмосковье.

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