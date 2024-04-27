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Плющенко заявил, что три месяца назад перенёс операцию на позвоночнике

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Олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что ему была сделана операция на позвоночнике несколько месяцев назад.
Плющенко заявил, что три месяца назад перенёс операцию на позвоночнике
  • РИА Новости

«Друзья, три месяца назад я перенёс пятую сложнейшую операцию на позвоночнике. Мы это не афишировали и поэтому не стали проводить в России наш традиционный весенний ледовый тур», — написал он в социальных сетях.

Плющенко является двукратным олимпийским чемпионом. Напомним, что после завершения карьеры спортсмен открыл свою академию «Ангелы Плющенко», в которой тренировались Александра Трусова и Алёна Косторная.

Ранее Медведева призналась, что набрала вес из-за стресса после Олимпиады-2018.

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