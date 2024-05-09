Минторг Турции: Израиль хочет приободрить население, заявляя о смягчении санкций
- РИА Новости
По его словам, прозвучавшим в эфире телеканала TRT, такие заявления также призваны приободрить сторонников Израиля.
«Насколько мы видим, эти заявления министра, сделанные, написанные на иврите, по большей части предназначены для внутренней аудитории, чтобы приободрить сторонников», — цитирует Болата ТАСС.
Ранее глава Минторга Турции заявил, что санкции будут действовать до тех пор, пока не будут выполнены требования по Газе.