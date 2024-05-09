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Минторг Турции: Израиль хочет приободрить население, заявляя о смягчении санкций

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Заявления Министерства иностранных дел Израиля о якобы смягчении введённого Анкарой торгового эмбарго предназначены в первую очередь для внутренней аудитории. С таким заявлением выступил глава Министерства торговли Турции Омер Болат.
Минторг Турции: Израиль хочет приободрить население, заявляя о смягчении санкций
  • РИА Новости

По его словам, прозвучавшим в эфире телеканала TRT, такие заявления также призваны приободрить сторонников Израиля.

«Насколько мы видим, эти заявления министра, сделанные, написанные на иврите, по большей части предназначены для внутренней аудитории, чтобы приободрить сторонников», — цитирует Болата ТАСС.

Ранее глава Минторга Турции заявил, что санкции будут действовать до тех пор, пока не будут выполнены требования по Газе.

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