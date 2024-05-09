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Над тремя регионами России: в МО РФ заявили об уничтожении 15 ракет РСЗО RM-70 Vampire и шести БПЛА

МО: над тремя регионами РФ перехвачены 15 ракет РСЗО RM-70 Vampire и шесть БПЛА

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Роман Шимаев
Дежурные средства ПВО в ночь на 9 мая перехватили и уничтожили в общей сложности 15 ракет РСЗО RM-70 и шесть украинских беспилотных летательных аппаратов, заявили в Минобороны России. Войска киевского режима пытались нанести атаки по объектам на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей.
Над тремя регионами России: в МО РФ заявили об уничтожении 15 ракет РСЗО RM-70 Vampire и шести БПЛА
  • РИА Новости
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Автообновление

  • 09 мая 2024

    Мэр Белгорода Валентин Демидов опубликовал кадры последствий атаки украинских БПЛА по спальному району города.

    «Объезжаю места ЧП вместе с губернатором Вячеславом Владимировичем Гладковым и начальником регионального  Главного управления МЧС Сергеем Петровичем Потаповым», — написал он в Telegram.

    • © Официальный Telegram-канал мэра Белгорода Валентина Демидова

    • © Официальный Telegram-канал мэра Белгорода Валентина Демидова

    • © Официальный Telegram-канал мэра Белгорода Валентина Демидова

  • ВСУ в ночь на 9 мая предприняли попытку атаки на нефтебазу под Анапой в Краснодарском крае, сообщили в оперштабе региона.

    Отмечается, что около шести БПЛА было подавлено, но несколько упали на территории нефтебазы в селе Юровка. В результате начался пожар, было повреждено несколько резервуаров.

  • При ночной атаке на Белгород и Белгородский район пострадали восемь человек, в том числе один ребёнок.

    «Четыре человека с осколочными ранениями различных частей тела бригадами скорой доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода, вся необходимая помощь оказывается», — подчеркнул губернатор региона Вячеслав Гладков.

    По его словам, 11-летнюю девочку с осколочными ранениями левой стопы доставили в детскую областную клиническую больницу. Ещё три человека отказались от госпитализации, им медицинскую помощь оказали на месте.

  • В Курской и Воронежской областях отменили опасность атаки БПЛА.

  • В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по территории РФ с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire и беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

    «Дежурными средствами ПВО было уничтожено 15 реактивных снарядов и один БПЛА над территорией Белгородской области, два БПЛА уничтожено над территорией Брянской области и три БПЛА — над Курской областью», — говорится в сообщении.

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