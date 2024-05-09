Над тремя регионами России: в МО РФ заявили об уничтожении 15 ракет РСЗО RM-70 Vampire и шести БПЛА
МО: над тремя регионами РФ перехвачены 15 ракет РСЗО RM-70 Vampire и шесть БПЛА
- РИА Новости
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09 мая 2024
Мэр Белгорода Валентин Демидов опубликовал кадры последствий атаки украинских БПЛА по спальному району города.
«Объезжаю места ЧП вместе с губернатором Вячеславом Владимировичем Гладковым и начальником регионального Главного управления МЧС Сергеем Петровичем Потаповым», — написал он в Telegram.
- © Официальный Telegram-канал мэра Белгорода Валентина Демидова
- © Официальный Telegram-канал мэра Белгорода Валентина Демидова
- © Официальный Telegram-канал мэра Белгорода Валентина Демидова
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ВСУ в ночь на 9 мая предприняли попытку атаки на нефтебазу под Анапой в Краснодарском крае, сообщили в оперштабе региона.
Отмечается, что около шести БПЛА было подавлено, но несколько упали на территории нефтебазы в селе Юровка. В результате начался пожар, было повреждено несколько резервуаров.
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При ночной атаке на Белгород и Белгородский район пострадали восемь человек, в том числе один ребёнок.
«Четыре человека с осколочными ранениями различных частей тела бригадами скорой доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода, вся необходимая помощь оказывается», — подчеркнул губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, 11-летнюю девочку с осколочными ранениями левой стопы доставили в детскую областную клиническую больницу. Ещё три человека отказались от госпитализации, им медицинскую помощь оказали на месте.
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В Курской и Воронежской областях отменили опасность атаки БПЛА.
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В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по территории РФ с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire и беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО было уничтожено 15 реактивных снарядов и один БПЛА над территорией Белгородской области, два БПЛА уничтожено над территорией Брянской области и три БПЛА — над Курской областью», — говорится в сообщении.