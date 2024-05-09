Над тремя регионами России: в МО РФ заявили об уничтожении 15 ракет РСЗО RM-70 Vampire и шести БПЛА

МО: над тремя регионами РФ перехвачены 15 ракет РСЗО RM-70 Vampire и шесть БПЛА

Дежурные средства ПВО в ночь на 9 мая перехватили и уничтожили в общей сложности 15 ракет РСЗО RM-70 и шесть украинских беспилотных летательных аппаратов, заявили в Минобороны России. Войска киевского режима пытались нанести атаки по объектам на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей.

РИА Новости