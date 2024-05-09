«Случилось то, чего так боялся Гитлер»: Минобороны опубликовало архивные документы к 80-летию освобождения Севастополя

Ко Дню победы над гитлеровской Германией Минобороны России запускает на своём сайте историко-познавательный раздел «Этот День Победы: 80 лет назад был освобождён от фашистов город-герой Севастополь». В разделе опубликованы уникальные документы о ходе боёв за город и военных преступлениях, совершённых оккупантами: журналы боевых действий, отчёты, карты, акты и фотоснимки. Материалы свидетельствуют о героизме советских воинов и качественном планировании военных операций командованием Красной армии.

Минобороны РФ запускает на своём сайте новый историко-познавательный раздел «Этот День Победы: 80 лет назад был освобождён от фашистов город-герой Севастополь». Он содержит журналы боевых действий, планы, карты и фотоснимки, освещающие ход освобождения города от гитлеровских захватчиков.

«Противник в панике метался с одного участка на другой»

Части Красной армии подошли к Севастополю в ходе Крымской стратегической наступательной операции 16 апреля 1944 года. Как отмечают историки, большая часть периметра города труднодоступна из-за особенностей рельефа, а остальные подходы к нему гитлеровцы тщательно укрепили. Поэтому взять Севастополь с ходу не удалось. Советские войска стали подтягивать тылы, авиацию и артиллерию, а также подвозить боеприпасы и горючее.

«Немецкое командование считало, что город является достаточно сильной оборонительной позицией, и планировало длительное время сдерживать наступательный порыв войск Красной армии», — подчеркнул в разговоре с RT научный сотрудник Музея Победы Валерий Куличков.

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В решающее наступление части Красной армии перешли в начале мая. Чтобы запутать противника, советское командование запланировало удары в разное время на различных участках. Первой в наступление перешла 2-я гвардейская армия — 5 мая 1944 года в направлении Северной бухты. Атака началась после двухчасовой артподготовки, мощь которой заставила противника поверить в то, что именно здесь Красная армия нанесёт главный удар. Гитлеровцы начали перебрасывать на этот участок фронта свои резервы.

7 мая к штурму города присоединились части 51-й и Отдельной Приморской армий. Они перешли в наступление там, откуда нацисты сняли свои подразделения для противодействия 2-й гвардейской армии. Ослабление обороны врага к северу от Севастополя позволило бойцам 2-й гвардейской армии занять Мекензиевы горы — ключевые позиции на этом направлении.

Гитлеровское командование в срочном порядке стало возвращать свои части на прежние позиции.

«В течение 5—9.5.44 противник в панике метался с одного участка на другой, пытаясь сдержать стремительное продвижение наших войск, однако противник этим ничего не добился. Такой манёвр входил в планы командования 4-го Украинского фронта и вполне себя оправдал», — говорится в опубликованном МО РФ отчёте командующего 2-й гвардейской армией о боевых действиях в Крыму.

Боевое донесение

© Минобороны РФ

После освобождения от врага района Мекензиевых гор подразделения 2-й гвардейской армии приступили к боям за Северную бухту. В них особо отличился 3-й стрелковый батальон 13-го гвардейского стрелкового полка, который в ночь на 9 мая 1944 года высадился с моря на Константиновский мыс и тем самым нарушил немецкую оборонительную систему на северной стороне Севастополя.

Согласно данным из журнала боевых действий 13-го гвардейского стрелкового полка, десантная операция проводилась скрытно. Подходя к назначенному району, советские катера прикрывались высоким берегом. На месте высадки десантники, перерезав колючую проволоку, сделали два прохода и незаметно поднялись по телефонному кабелю на берег. Там они развернули 82-мм миномёты, станковые пулемёты, противотанковые ружья. На рассвете из бухты в открытое море стал выходить немецкий конвой в составе шести самоходных барж и трёх канонерок. Советские бойцы взяли их на прицел и затем по команде своего командира открыли внезапный сосредоточенный огонь, последовательно перенося его с одной цели на другую.

Освобождение Севастополя от немецко-фашистских войск в результате Крымской наступательной операции советских войск

РИА Новости

© Владислав Микоша

«В этом бою противник потерял убитыми, сгоревшими и потопленными до 300 гитлеровцев», — говорится в журнале боевых действий полка.

Части 51-й и Отдельной Приморской армий 7 мая приступили к нанесению главного удара по нацистам, удерживающим Севастополь. Прежде чем приступить к освобождению самого города, им предстояло взять штурмом ключевую высоту в его окрестностях — Сапун-гору.

Отчёт о партийно-политической работе

© Минобороны РФ

Немцы обустроили на Сапун-горе трёхъярусную траншейную систему: у подножья, на склонах и на гребне. Они построили там 36 дотов и 27 дзотов, а также устроили обширные минные поля и инженерные заграждения. Кроме того, при штурме гитлеровских позиций красноармейцам предстояло преодолеть крутые склоны.

За несколько дней до начала решительного наступления в глубине фронта на похожих сопках были проведены многочисленные тренировки с личным составом. Красноармейцы учились преодолевать крутые склоны, скалистые обрывы и опорные пункты мощнейшей обороны.

Подвиг советских бойцов, водрузивших штурмовое знамя на гребне Сапун-горы, стал одним из важнейших эпизодов героического освобождения Севастополя.

Советские автоматчики ведут бой на Графской пристани

РИА Новости

© Евгений Халдей

«Это был бег не по учебному полю: пехота преодолевала долину, по которой частыми фонтанами дыма, земли и огня рвались мины и снаряды, над которой проносились свистящим роем пули, куски чугуна и стали, рвавшие человеческие тела» — так описываются бои за Сапун-гору в историческом формуляре 993-го стрелкового полка.

В ходе одного из боёв на Сапун-горе командир взвода автоматчиков Павел Елисов отправился выполнять сложную и ответственную боевую задачу. Он взял двух бойцов и вместе с ними под градом осколков и сильного пулемётного огня вплотную пробрался к немецким позициям, где ликвидировал расчёты двух миномётов и пулемёта.

«При уничтожении расчётов противник силой до роты три раза пытался контратаковать группу смельчаков и восстановить положение. Но благодаря смелости и отваге лейтенанта Елисова все контратаки противника были отбиты. В этом бою враг оставил на поле боя более 60 трупов», — говорится в наградных документах на Елисова.

В 1945 году за образцовое выполнение боевых заданий Елисову было присвоено звание Героя Советского Союза.

Документы, обнародованные Министерством обороны, свидетельствуют о прекрасно налаженном взаимодействии между различными родами войск в ходе штурма Севастополя.

Коммуникации немецко-румынских войск

© Минобороны РФ

«Войска 51-й армии, наблюдая за успешными действиями штурмовиков, раньше срока перешли на этом участке фронта в атаку и продвинулись вперёд», — говорится в докладе о партийно-политической работе в 8-й воздушной армии.

Авиация также действовала в тесном взаимодействии с силами военно-морского флота. Координируя усилия, они уничтожали корабли и транспортные суда противника. 1-я бригада торпедных катеров с 12 апреля по 13 мая 1944 года потопила девять транспортов, три быстроходные десантные баржи, пять самоходных барж, а также одну сухогрузную баржу и сторожевой корабль противника.

Схема штурма Севастополя

© Минобороны РФ

«В боевых столкновениях с противником личный состав торпедных катеров проявил отвагу, мужество и решительность в своих действиях, а офицерский состав, кроме того, — тактическую грамотность при выполнении торпедных атак, о чём свидетельствует высокий процент попадания торпед», — отмечается в отчёте о боевых действиях бригады.

Разгром группировки вермахта

Вслед за Сапун-горой советские части взяли и другие важные высоты на подходах к Севастополю — 256,2 и Сахарную Головку. Подразделения Красной армии прорвались к районам городской застройки. Нацисты оказывали отчаянное сопротивление. Только за 9 мая 1944 года 51-я армия отразила 27 ночных и четыре дневные атаки. Однако это была уже агония немецко-румынского гарнизона. Вечером того же дня город был полностью освобождён от оккупантов.

«Советские военнослужащие проявляли при освобождении Севастополя массовый героизм. Если гитлеровцы в 1941—1942 годах не могли взять город долгие 250 дней, то основной штурм Севастополя советскими войсками продолжался несколько дней. Воины Красной армии сражались за свою Родину», — отметила в беседе с RT заведующая отделом «История Великой Отечественной войны в 1941—1945 годах» музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя Ирина Агишева.

Каски и оружие, оставшиеся после разгрома гитлеровских войск в районе Севастополя

РИА Новости

© Евгений Халдей

Однако от Севастополя гитлеровцы оставили руины. Отступая, противник разрушил все промышленные предприятия и электростанции, вывел из строя водопровод и канализацию. Из жилого фонда уцелело лишь 6% домов. За время оккупации гитлеровцы убили свыше 27 тыс. мирных жителей, а 42 тыс. угнали в Германию на принудительные работы.

«Почти два года немецко-румынские громилы хозяйничали в Севастополе, издевались над мирным населением, разрушали не только жилые дома, промышленные и коммунальные предприятия, школы, клубы, но и особенно дорогие сердцу каждого русского человека исторические памятники русской славы», — говорится в опубликованном на сайте Минобороны РФ акте от 13 мая 1944 года о зверствах немецко-румынских захватчиков в Корабельном районе Севастополя.

Акт о преступлениях нацистов

© Минобороны РФ

При этом нацисты, пытающиеся покинуть город на морских судах, прятались в трюмы, а на палубе в качестве живого щита размещали советских граждан.

Гитлеровцы оставили после себя в Севастополе около 250 тыс. мин. Минобороны опубликовало документы, описывающие эпизод, в котором советский сапёр только в одном блиндаже обнаружил сразу 73 мины.

«Из Севастополя разрозненные подразделения гитлеровцев, надеясь на эвакуацию, отступили на мыс Херсонес. Большая часть из них в дальнейшем попала в плен», — рассказал Валерий Куличков.

Пострадавшие здания Севастополя

© Минобороны РФ

Чтобы освободить Севастополь, советским воинам пришлось взломать хорошо укреплённую оборону, под вражеским огнём преодолеть горы, скалы, утёсы и окончательно сломать сопротивление отчаявшегося противника. Всё это потребовало от них немалого мужества, исключительной стойкости и готовности пожертвовать собой. За свои боевые подвиги 126 бойцов и командиров, освобождавшие город, удостоены звания Героя Советского Союза, а 118 воинских частей были отмечены почётным наименованием «Севастопольских».

«Когда Севастополь был освобождён, случилось то, чего боялся Гитлер. Мощная крымская группировка вермахта была разгромлена, Германия утратила контроль над полуостровом. Это имело серьёзные военно-политические последствия. Гитлеровские войска потеряли морские коммуникации в северо-западной части Чёрного моря, а власти Румынии и Болгарии лишились уверенности в своём союзнике», — подытожила Ирина Агишева.