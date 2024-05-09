В центре Еревана начался митинг против делимитации границы с Азербайджаном
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Как сообщает ТАСС, участие в нём принимают несколько тысяч сторонников движения «Тавуш во имя родины». Протестующие собрались на площади Республики, к ним присоединился лидер движения «Баграт» архиепископ Баграт Галстанян.
За происходящим наблюдают полицейские. Они расположились рядом с площадью вместе со спецтехникой.
Ранее сообщалось, что несогласные с делимитацией границы с Азербайджаном начали шествие из села Киранц в Ереван.