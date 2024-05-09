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В центре Еревана начался митинг против делимитации границы с Азербайджаном

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Митинг против односторонней делимитации границы с Азербайджаном начался в центре столицы Армении Ереване.
В центре Еревана начался митинг против делимитации границы с Азербайджаном
  • Gettyimages.ru

Как сообщает ТАСС, участие в нём принимают несколько тысяч сторонников движения «Тавуш во имя родины». Протестующие собрались на площади Республики, к ним присоединился лидер движения «Баграт» архиепископ Баграт Галстанян.

За происходящим наблюдают полицейские. Они расположились рядом с площадью вместе со спецтехникой.

Ранее сообщалось, что несогласные с делимитацией границы с Азербайджаном начали шествие из села Киранц в Ереван.

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