Авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожен полевой склад боеприпасов оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк» и командно-наблюдательный пункт подразделения 65-й механизированной бригады ВСУ, сообщили в Минобороны России. Средствами ПВО в течение прошедших суток сбили две оперативно-тактические ракеты ATACMS (США), 15 реактивных снарядов Vampire (Чехия), реактивный снаряд HIMARS (США) и пять управляемых авиационных бомб Hammer (Франция). Общие потери украинских войск составили до 845 военнослужащих.

В течение прошедших суток ударами российских войск был уничтожен полевой склад боеприпасов оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк», следует из сводки Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены: командно-наблюдательный пункт подразделения 65-й механизированной бригады ВСУ, полевой склад боеприпасов оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк», а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 105 районах», — говорится в сообщении.

Средствами ПВО сбиты две оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, 15 реактивных снарядов Vampire чешского производства, реактивный снаряд HIMARS производства США, пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, а также 28 беспилотных летательных аппаратов.

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Ситуация на линии фронта

Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 21-й и 44-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Стельмаховка и Невское (ЛНР). Кроме того, отражена контратака штурмовой группы 116-й механизированной бригады ВСУ возле железнодорожной станции Сеньковка.

Противник потерял до 40 военнослужащих, две 152-мм гаубицы Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30.

Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 23-й, 33-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 111-й бригады теробороны вблизи н. п. Елизаветовка, Новое и Победа (ДНР). Они отразили атаку штурмовой группы 93-й механизированной бригады ВСУ неподалёку от н. п. Красное (ДНР).

Потери противника составили: до 215 военнослужащих, два бронетранспортёра, в том числе М113 производства США, два автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, четыре 152-мм гаубицы Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 59-й мотопехотной, 24, 100 и 115-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 2-й бригады Нацгвардии в районах н. п. Карловка, Майорск, Новгородское, Розовка, Новокалиново и Семёновка (ДНР).

Отражено десять контратак штурмовых групп 23, 24, 47, 100-й механизированных, 71-й егерской, 59-й мотопехотной, 142-й и 143-й пехотных бригад ВСУ возле н. п. Ленинское, Соловьёво, Орловка, Первомайское и Нетайлово (ДНР). ВСУ потеряли до 380 военнослужащих, танк и две боевые машины пехоты.

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В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две 155-мм гаубицы М777 производства США, две 155-мм самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США, 152-мм орудие «Гиацинт-Б», 152-мм гаубица Д-20, две 12-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также 122-мм гаубица Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны вблизи н. п. Урожайное и Макаровка (ДНР). Отразили контратаку штурмовой группы 123-й бригады теробороны в районе н. п. Старомайорское (ДНР).

Потери противника составили: до 175 военнослужащих, два танка, два бронетранспортёра, три автомобиля, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, а также две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й бригады теробороны и 23-й бригады Нацгвардии неподалёку от н. п. Работино (Запорожская область), Золотая Балка (Херсонская область) и Высшетарасовка (Днепропетровская область).

Противник потерял до 35 военнослужащих, два автомобиля и две 155-мм гаубицы М777 производства США.