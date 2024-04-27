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Медведева призналась, что набрала вес из-за стресса после Олимпиады-2018

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о борьбе с лишним весом.
Медведева призналась, что набрала вес из-за стресса после Олимпиады-2018
  • РИА Новости

«Первый раз мне сказали, что у меня щёки из-за ушей стали видны. Мне было 15 лет. После этого я поняла, что в будущем надо будет следить за весом. Но мне повезло, я худенькая», — рассказала Евгения на YouTube-канале «Каток».

Фигуристка также добавила, что набрала вес после Олимпиады-2018. По её словам, она заедала стресс.

Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр. Она дважды выигрывала чемпионаты мира, Европы и России, а также является двукратной победительницей финала Гран-при.

С 2020 года спортсменка не выступает на соревнованиях, но участвует в ледовых шоу и занимается своими проектами на YouTube.

Ранее сообщалось, что Медведева проведёт автограф-сессию перед матчем «Динамо» — «Зенит».

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