Медведева призналась, что набрала вес из-за стресса после Олимпиады-2018
- РИА Новости
«Первый раз мне сказали, что у меня щёки из-за ушей стали видны. Мне было 15 лет. После этого я поняла, что в будущем надо будет следить за весом. Но мне повезло, я худенькая», — рассказала Евгения на YouTube-канале «Каток».
Фигуристка также добавила, что набрала вес после Олимпиады-2018. По её словам, она заедала стресс.
Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр. Она дважды выигрывала чемпионаты мира, Европы и России, а также является двукратной победительницей финала Гран-при.
С 2020 года спортсменка не выступает на соревнованиях, но участвует в ледовых шоу и занимается своими проектами на YouTube.
Ранее сообщалось, что Медведева проведёт автограф-сессию перед матчем «Динамо» — «Зенит».