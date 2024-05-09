Нетаньяху направил Путину поздравление с Днём Победы
- РИА Новости
«Наш премьер-министр отправил поздравление с Днём Победы президенту Российской Федерации», — сообщили ТАСС в посольстве.
Как отметил 9 мая президент Израиля Ицхак Герцог, разгром нацистов и их пособников был «несравненно блестящим, значительным и драматичным достижением».
«Это была победа добра над злом во всех смыслах этого слова», — подчеркнул Герцог, слова которого приводит израильский МИД.
В Израиле День Победы над нацистской Германией отмечается 9 мая как официальный памятный день еврейского государства, напомнили там.