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Нетаньяху направил Путину поздравление с Днём Победы

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил президенту России Владимиру Путину поздравление с Днём Победы, сообщило израильское посольство в Российской Федерации.
Нетаньяху направил Путину поздравление с Днём Победы
  • РИА Новости

«Наш премьер-министр отправил поздравление с Днём Победы президенту Российской Федерации», — сообщили ТАСС в посольстве.

Как отметил 9 мая президент Израиля Ицхак Герцог, разгром нацистов и их пособников был «несравненно блестящим, значительным и драматичным достижением».

«Это была победа добра над злом во всех смыслах этого слова», — подчеркнул Герцог, слова которого приводит израильский МИД.

В Израиле День Победы над нацистской Германией отмечается 9 мая как официальный памятный день еврейского государства, напомнили там.

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