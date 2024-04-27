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В Госдуму внесли законопроект о повышении эффективности контроля за миграцией

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Представители пяти фракций Государственной думы России внесли на рассмотрение палаты законопроект о повышении эффективности федерального госконтроля в сфере миграции.
В Госдуму внесли законопроект о повышении эффективности контроля за миграцией
  • РИА Новости

Документ с соответствующей инициативой опубликован в электронной базе Думы.

В пояснительной записке отмечается, что законопроект предлагает ряд мер по модернизации российского законодательства и решению миграционных проблем.

К примеру, мигранты, совершившие преступления или потерявшие право на пребывание в России, попадут под миграционный режим высылки.

Также условием пребывания иностранцев на территории России станет уважение к местным традиционным ценностям и невмешательство в госполитику.

Срок пребывания иностранцев в России может быть сокращён до 90 дней в году.

Ранее заместитель главы МИД России Михаил Галузин заявил, что мигранты из Центральной Азии, находящиеся на российской территории, должны следовать законам страны.

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