В Госдуму внесли законопроект о повышении эффективности контроля за миграцией
- РИА Новости
Документ с соответствующей инициативой опубликован в электронной базе Думы.
В пояснительной записке отмечается, что законопроект предлагает ряд мер по модернизации российского законодательства и решению миграционных проблем.
К примеру, мигранты, совершившие преступления или потерявшие право на пребывание в России, попадут под миграционный режим высылки.
Также условием пребывания иностранцев на территории России станет уважение к местным традиционным ценностям и невмешательство в госполитику.
Срок пребывания иностранцев в России может быть сокращён до 90 дней в году.
Ранее заместитель главы МИД России Михаил Галузин заявил, что мигранты из Центральной Азии, находящиеся на российской территории, должны следовать законам страны.