В Госдуму внесли законопроект о повышении эффективности контроля за миграцией

Представители пяти фракций Государственной думы России внесли на рассмотрение палаты законопроект о повышении эффективности федерального госконтроля в сфере миграции.

Документ с соответствующей инициативой опубликован в электронной базе Думы.

В пояснительной записке отмечается, что законопроект предлагает ряд мер по модернизации российского законодательства и решению миграционных проблем.

К примеру, мигранты, совершившие преступления или потерявшие право на пребывание в России, попадут под миграционный режим высылки.

Также условием пребывания иностранцев на территории России станет уважение к местным традиционным ценностям и невмешательство в госполитику.

Срок пребывания иностранцев в России может быть сокращён до 90 дней в году.

Ранее заместитель главы МИД России Михаил Галузин заявил, что мигранты из Центральной Азии, находящиеся на российской территории, должны следовать законам страны.