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МЧС начало вывод дополнительных сил из Кургана

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В ГУ МЧС по Курганской области заявили о начале вывода дополнительных сил и средств ведомства из Кургана после стабилизации ситуации с паводками.
МЧС начало вывод дополнительных сил из Кургана
  • РИА Новости

«В Курганской области начался планомерный вывод группировки сил и средств подразделений МЧС России в места постоянной дислокации», — говорится в Telegram-канале регионального управления МЧС.

Уточняется, что город уже покинула аэромобильная группировка Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России. Руководители ведомств поблагодарили за активную работу в зоне паводка курсантов, которые эвакуировали людей, возводили дамбу, привозили гуманитарную помощь и т. д.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил, что Генпрокуратура привлечёт к ответу всех виновных в паводках, затопивших ряд российских регионов.

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