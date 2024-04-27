Моретто: «Милан» хочет назначить Лопетеги на пост главного тренера

Испанский специалист Хулен Лопетеги может возглавить «Милан».

По информации журналиста Маттео Моретто в соцсети X, тренер ради «Милана» готов отказаться от предложения «Вест Хэма», который предлагает гораздо более высокую зарплату.

Напомним, что «Интер» одержал победу над «Миланом» (2:1) в рамках 33-го тура Серии А и досрочно стал чемпионом Италии. Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли покинет команду в конце сезона.

Ранее сообщалось, что «Милану» грозит исключение из еврокубков.