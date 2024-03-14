La Gazzetta dello Sport: «Милану» грозит исключение из еврокубков

Футбольный клуб «Милан» может быть отстранён от выступления в еврокубках из-за финансовой сделки по передаче акций.

По сведениям источника, причиной отстранения «Милана» может стать сделка по смене владельца клуба, произошедшая в 2022 году между Elliott Management и RedBird Capital Partners.

Если будет доказано, что контроль над клубом по-прежнему сохраняет Elliot Management, то «Милан» может быть не только отстранён от выступлений в еврокубках, но и наказан руководством Серии А.

После 28 туров «Милан» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии по футболу, уступая 16 очков лидирующему «Интеру». В то же время, россонери выступают в Лиге Европы, где имеют отличные шансы на выход в 1/4 финала. В первом матче 1/8 подопечные Стефано Пиоли взяли верх над «Славией» — 4:2.

Ранее сообщалось, что защитник грозненского «Ахмата» и сборной России по футболу Евгений Харин был отстранён на два матча за неподобающее поведение в матче с московским «Динамо» в рамках 20-го тура чемпионата страны.