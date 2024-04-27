В Тюменской области задержали подозреваемого в убийстве из Курганской области
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал курганского управления СК России.
«Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) регионального следственного управления СК России завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя соседней области», — сказали в ведомстве.
Там также отметили, что мужчина обвиняется в совершении убийства с похищением.
В 2007 году подозреваемый был допрошен как свидетель, но вскоре скрылся за границей.
После возобновления следствия в 2024 году подозреваемого задержали и взяли под стражу.
Ранее сообщалось, что следственный отдел Нижневартовска СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу возбудил уголовное дело в отношении подростка, обвиняемого в убийстве мужчины.