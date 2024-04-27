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В Тюменской области задержали подозреваемого в убийстве из Курганской области

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Жителя Курганской области, подозреваемого в убийстве 17-летней давности, задержали в тюменском регионе.
В Тюменской области задержали подозреваемого в убийстве из Курганской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал курганского управления СК России.

«Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) регионального следственного управления СК России завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя соседней области», — сказали в ведомстве.

Там также отметили, что мужчина обвиняется в совершении убийства с похищением.

В 2007 году подозреваемый был допрошен как свидетель, но вскоре скрылся за границей.

После возобновления следствия в 2024 году подозреваемого задержали и взяли под стражу.

Ранее сообщалось, что следственный отдел Нижневартовска СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу возбудил уголовное дело в отношении подростка, обвиняемого в убийстве мужчины.

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